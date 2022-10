Szankciókat vet ki az EU Iránra az Oroszországba irányuló drónszállítások miatt

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az Irán elleni új szankciókról, miután Irán drónokat szállított Oroszországnak – közölte az Európai Tanács soros elnöksége, amelyet jelenleg Csehország tölt be.

– közölte a cseh elnökség a Twitteren.

#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 20, 2022