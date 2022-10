Brit hírszerzés: az oroszok a jelentős csapatkivonásra Herszonban

Az orosz vezetés a közelmúltban beismerte, hogy „nehéz helyzet alakult ki” a szeptember végén Oroszországhoz csatolt Herszon régióban, ami a brit hírszerzés szerint annak a jele, hogy a hatóságok erőik jelentős visszavonását fontolgatják a Dnyipro folyótól nyugatra fekvő területről.

Az ukrajnai orosz erők nemrég kinevezett parancsnoka, Szergej Szurovikin tábornok a hét elején tette meg a szokatlan bejelentést. Az orosz csapatvisszavonás egyik fő kihívása az, hogy szállítsák át csapataikat és felszerelésüket épségben az 1000 méter széles folyón. Mivel az összes folyón átvezető híd súlyosan megrongálódott, Oroszország feltehetően a Herszon közelében az elmúlt napokban elkészült ideiglenes uszályhídra és a katonai pontonkompokra hagyatkozna, amelyek több helyen továbbra is működnek.

