Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Felsőszentmártonban polgármestert és képviselőket, Esztergomban pedig önkormányzati képviselőt választanak.

Felsőszentmártonban azért van szükség időközi választásra, mert a képviselő-testület február 11-én a feloszlásáról döntött. A Baranya vármegye délnyugati határán fekvő, Dráva menti településen két független jelölt indul a polgármesteri címért: a 2024-es önkormányzati választáson polgármesterré választott Kovácsevics István és Várnai Levente.

A négy testületi helyre nyolc független jelölt aspirál. Az Ormánság legnyugatibb fekvésű községében közel 750 választásra jogosult adhatja le szavazatát.

Eközben Esztergomban

Esztergom 3. számú egyéni választókerületében azért tartanak időközi választást, mert a választókerület képviselője, Alberti Péter (Fidesz–KDNP) január 20-án elhunyt.

A körzetben egyetlen jelölt indul, a jelenlegi alpolgármester, Steindl Balázs, aki a Fidesz–KDNP jelöltje. A választáson két szavazókörben voksolhat mintegy 1950 választópolgár. Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet. A Békés vármegyei Békéscsaba ukrán nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a választás a szükséges számú jelölt hiányában elmarad.