Az ukrán fegyveres erők legfrissebb hivatalos becslése szerint a háborúban eddig 49 500 orosz katona vesztette életét február óta. Azonban az adatokat nem lehet ellenőrizni – írja a The Guardian.

A Kyiv Independent grafikán mutatja a részleteket.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Sept. 4, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/rFg1VkEeJj

