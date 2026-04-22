Török Gábor reagált Ruff Bálint miniszteri jelölésére

Gratulált Ruff Bálint politikai tanácsadónak Török Gábor nem sokkal a jelölés nyilvánossá válását követően, szerdán. A politikai elemző azt írta,

Két dolog lehetséges:

1. nem »hajtottam« elég jól

2. az urak ebben is hazudtak.

Vajon melyik lehet?

Bálintnak gratulálok!

Török Gábor a posztjához mellékelt egy korábbi Index-cikket is. Ez a tavaly novemberben megjelent írás arról számolt be, hogy a Fidesz frontpropagandistája, Deák Dániel után annak főnöke, G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója is azt állítja, hogy Török Gábor „miniszteri pozícióra hajtott”. A politikai elemző már akkor világossá tette, hogy nem kíván politikai pályára lépni, és lényegében hazugságnak nevezte a Fidesz közelében dolgozó szereplők találgatásait.

Magyar Péter leendő kormányfő, a Tisza Párt elnöke szerda délelőtt jelentette be, hogy felkérte Ruff Bálintot a Miniszterelnökség vezetésére, amit a politikai tanácsadó elvállalt. Magyar azt írta a Partizán Youtube-csatorna Vétó című műsorának állandó vendégéről, hogy: