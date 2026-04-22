444: Orbán Gáspár távozik a Magyar Honvédségtől

A 444 honvédségi forrásokra hivatkozva megerősített a Kontroll korábbi információját: leszerel Orbán Gáspár, a leköszönő miniszterelnök fia a Magyar Honvédségtől. Mint írják, a századosi rangban lévő Orbán Gáspár még a választások előtt nyújtotta be leszerelési kérelmét, ám a háborús veszélyhelyzet miatt az ilyen kérelmeket számos alkalommal visszadobta a honvédség.

Nem tudni, hogy a beérkező kérelmek sokasága miatt tartott eddig a folyamat, vagy azért, mert a választás előtt rosszul vette volna ki magát a kormányfő fiának a távozása. A távozással kapcsolatban annyit erősítettek meg: a felek között közös megegyezés született.

Orbán, Csád

Orbán Viktor fia 2019-ben csatlakozott a Magyar Honvédség kötelékéhez. Pályáját a honvédség csádi missziója kapcsán övezte nagy sajtóérdeklődés, amelyben Orbán Gáspár jelenlétét kezdetben próbálták titkolni. A misszió során Orbán fia állandó rejtőzködésben volt, de amint a sajtóban feltűntek az őt ábrázoló fotók, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter megelőző csapásként egy Index-interjúban rántotta le a leplet arról, hogy Orbán Gáspár valóban Csádban szolgál.

A választási kampányban Pálinkás Szilveszter százados tálalt ki a Magyar Honvédségben uralkodó politikai befolyásról. A honvédség toborzókampányának arca Szalay-Bobrovniczkyt a valaha volt legrosszabb honvédelmi miniszternek nevezte, az Orbán Gáspárral egykor személyes kapcsolatban álló Pálinkás a csádi misszióról azt mondta, a miniszterelnök fia

ötvenszázalékos harcértékvesztéssel számolt, ez azt jelenti, hogy az általa vezetett misszióban ötven százaléka a magyar katonáknak meg fog halni.