444: Orbán Gáspár távozik a Magyar Honvédségtől

2026. 04. 22. 18:00
Még a választás előtt nyújtotta be leszerelési kérelmét.

A 444 honvédségi forrásokra hivatkozva megerősített a Kontroll korábbi információját: leszerel Orbán Gáspár, a leköszönő miniszterelnök fia a Magyar Honvédségtől. Mint írják, a századosi rangban lévő Orbán Gáspár még a választások előtt nyújtotta be leszerelési kérelmét, ám a háborús veszélyhelyzet miatt az ilyen kérelmeket számos alkalommal visszadobta a honvédség.

Nem tudni, hogy a beérkező kérelmek sokasága miatt tartott eddig a folyamat, vagy azért, mert a választás előtt rosszul vette volna ki magát a kormányfő fiának a távozása. A távozással kapcsolatban annyit erősítettek meg: a felek között közös megegyezés született.

Orbán, Csád

Orbán Viktor fia 2019-ben csatlakozott a Magyar Honvédség kötelékéhez. Pályáját a honvédség csádi missziója kapcsán övezte nagy sajtóérdeklődés, amelyben Orbán Gáspár jelenlétét kezdetben próbálták titkolni. A misszió során Orbán fia állandó rejtőzködésben volt, de amint a sajtóban feltűntek az őt ábrázoló fotók, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter megelőző csapásként egy Index-interjúban rántotta le a leplet arról, hogy Orbán Gáspár valóban Csádban szolgál.

A választási kampányban Pálinkás Szilveszter százados tálalt ki a Magyar Honvédségben uralkodó politikai befolyásról. A honvédség toborzókampányának arca Szalay-Bobrovniczkyt a valaha volt legrosszabb honvédelmi miniszternek nevezte, az Orbán Gáspárral egykor személyes kapcsolatban álló Pálinkás a csádi misszióról azt mondta, a miniszterelnök fia

ötvenszázalékos harcértékvesztéssel számolt, ez azt jelenti, hogy az általa vezetett misszióban ötven százaléka a magyar katonáknak meg fog halni.

Kapcsolódó
27 milliárdba került volna a csádi misszió egy tavaly novemberi tervezet szerint
Végül nem került a kormány elé a csádi katonai misszióról szóló tervezet, amire 2025 novemberében még 27 milliárdos költségvetéssel számolt a Honvédelmi Minisztérium.

Orbán Balázs a Tanút idézve kelt ki a fideszes gyermekvédelmi törvény elkaszálása ellen
Az M1 híradó közölte, valótlanul híresztelték, hogy Tóta W. Árpád szado-mazo szexet népszerűsít gyerekeknek
Wolf Kati: Nem pont azért szavazott az ország a változásra, hogy végre ne csak egyik, vagy másik vélemény lehessen, hanem legyenek középutak?
Felismered a várost? Kvíz időutazóknak
Török Gábor reagált Ruff Bálint miniszteri jelölésére
