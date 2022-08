ENSZ-ülés összehívását kérik az oroszok

Moszkva arra kérte az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy a mai napon üljenek össze és vitassák meg a zaporizzsiai atomerőműben kialakult helyzetet – írja a The Guardian. Európa legnagyobb atomerőműve orosz kézre került, de a továbbra is folyamatosan harcolnak az orosz és az ukrán csapatok az erőmű közelében, ez pedig félő, hogy nukleáris katasztrófát is előidézhet. Azt egyelőre nem tudni, hogy sor kerül-e a találkozóra.