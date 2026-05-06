Ingyen tanul külföldön Marsi Anikó és Palik László fia, a lakhatását és az étkezését is az egyetem állja

Marsi Anikó 2024-ben számolt be arról, hogy Vilmos fiát úgy engedték el a középiskolából, hogy Nobel-díjat fog kapni. Vilmos Írországba készült egyetemre, a világ egyik legjobb elméleti fizika tanszakára jelentkezett, ahová felvételt is nyert, Palik László pedig nemrég a Palikék Világa podcastben újságolta el, hogy fia ösztöndíjjal került be a vágyott intézménybe, így szinte minden ingyen van neki – szúrta ki a Ripost.

A Dublinban élő fiam megnyerte a Trinity College kvázi egyetlen létező ösztöndíját. Ez azt jelenti, hogy ő innentől kezdve ingyen lakhat ennek az egyetemnek a főépületében, ami a világ egyik legöregebb egyeteme. Ez annyira Harry Potter, mint semmi más. Ingyen kaját is kap, tehát ez tényleg egy nagyon jó ösztöndíjnak számít

– magyarázta a műsorvezető.

Mint mondja, az egyetemen egy Trinity Day nevű ünnepségen szokás bejelenteni, ki nyeri az említett ösztöndíjat, amit már hetekkel előre nagyon vártak.

Vilmossal együtt izgultunk, hogy mit fognak mondani. Amikor pedig látod, hogy a gyereked ilyen eredményt ér el, és beköltözik az elit elitjébe a saját teljesítménye miatt, akkor az egy szülőnek egy belső robbanás

– tette hozzá a büszke édesapa.