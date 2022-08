A Wagner orosz zsoldoscsoport ukrajnai főhadiszállását lőhették szét

Nagyjából nyílt titok, hogy a Kreml szándékának gyakran engedelmeskedő Wagner Csoport, egy profi zsoldossereg Kelet-Ukrajnában is jelen van, és támogatja az orosz hadsereg műveleteit (a brit hírszerzés szerint kb. ezer fővel). Ukrajna most azt állítja, hogy az egyik főhadiszállásukat lőtte ki Popászna városában, ami orosz megszállás alatt áll. Egyelőre homályos, mi történt, történt-e valami, vajon tényleg a rettegett amerikai fegyverrendszerrel, a HIMARS-szal csaptak-e le az ukránok. Mindenesetre Szerhij Hajdaj, a Luhanszki Regionális Katonai Adminisztráció vezetője a közösségi médiában örvendett.

A Wagner kétes hírnevet szerzett magának, kemény konfliktuszónákban vetették be Szíriától Ukrajnán át Közép-Afrikáig, és sok emberi jogsértés fűződik a nevükhöz. Már az első ukrajnai konfliktus idején, 2014-ben megjelentek a Krímen, majd a donbaszi harcokban is részt vettek. A Wagnert Vlagyimir Putyin orosz elnök egykori szakácsához, a befolyásos Jevgenyij Prigozsinhoz kötik, de ő is tagad, az orosz vezetés is tagadja, hogy köze lenne a zsoldosokhoz. (Euronews)