Teljesen elbontja a Szőlő utcai javítóintézet üres épületét az új tulajdonos, és lakásokat építenek a helyére – tudta meg a Telex. A lap érdeklődésére a tulajdonos közölte:

Fejlesztési szándékunk egyértelmű: a jelenlegi, hányatott sorsú és rossz emlékű intézményi épületet teljeskörűen elbontjuk, hogy Óbuda lakóövezetébe egy szerethető, a környék presztízsét növelő lakóteret hozzunk létre.

Még március közepén derült ki, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) 2,6 milliárd forintért elárverezte a Szőlő utcai javítóintézet épületét. Akkor még nem lehetett tudni, ki a sikeres ajánlattevő, azóta azonban a földhivatali nyilvántartásból kiderült: az ingatlant a Market Asset Management Zrt. vásárolja meg.

A cég szerint tisztelik a kerület örökségét, és a múlt értékeihez méltó, de 21. századi technológiai színvonalú épületeket szeretnének létrehozni.

A Market azt közölte, a III. kerületi önkormányzattal együttműködve, a helyi közösséget folyamatosan tájékoztatva terveznek dolgozni. A következő hónapokban a bontás előkészítése indulhat, majd teljesen elbontják az elavult intézményi épületet. A területre meghívásos tervpályázatot írnak ki.

„A Szőlő utca neve hosszú időn át nehéz örökséget hordozott, melynek súlyát pontosan értjük” – fogalmazott a cég, amely szerint az ingatlan megvásárlásával egy korszak lezárult.

A Market Asset Management Zrt. az ország egyik leggazdagabb vállalkozója, Scheer Sándor érdekeltségében tartozik. Az üzletember nemrég azzal került be a hírekbe, hogy 1,1 milliárdos állami támogatással nyitott új éttermet Tokaj belvárosában Galuschka Bistro & Garden névvel. Korábban megvásárolta a Matolcsy-körhöz köthető Design Hotelt, de a Dürer Park irodaházainak építésénél is feltűnt a neve, mivel a kivitelezésért felelős DB Kft. projektcég két tulajdonosa a Garancsi István–Scheer Sándor-duó érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. és a Tiborcz István közéhez soroltFőnix Magántőkealap voltak, egészen addig, amíg az irodakomplexum ot nem értékesítették a MNV-nek.

Súlyos bűncselekmények történtek

A Szőlő utcai javítóintézet kiürítését már 2025 decemberében elkezdték, a kormány januárban jelentette be, hogy azonnali hatállyal, végleg bezárja az intézményt és a dolgozók többségét elbocsátják. Az intézet tavaly májusban került a figyelem középpontjába, miután a rendőrség letartóztatta a korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált, akit akkor emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsítottak.

Később napvilágot látott, hogy Juhász és volt állami gondozott élettársa prostitúciós hálózatot működtethetett, amelyben valószínűleg állami gondozásban felnőtt lányokat zsákmányoltak ki. Az ügyet súlyosbította, hogy gyermekvédelmi szakemberek arról beszéltek: korábban többször próbáltak feljelentést tenni Juhász visszaélései miatt, de állításuk szerint mindig azzal hárították el őket, hogy ellene már titkos nyomozás folyik.

A Fidesz-kormány tagjai bűnözőknek bélyegezték az áldozatokat

Később olyan beszámolók és felvételek is nyilvánosságra kerültek, amelyek fiatalkorúak fizikai és szexuális bántalmazásáról szóltak, miközben az Tuzson Bence, bukott igazságügyi miniszter szeptemberi jelentése még azt állította, hogy az ügynek nincsenek kiskorú áldozatai.

A botrányra a kormányzati kommunikáció azzal reagált, hogy a Szőlő utcai javítóintézet lakóit bűnelkövetőként próbálta megbélyegezni.

A gyerekverésről szóló videó nyilvánosságra kerülése után a Fidesz azt kezdte sulykolni, hogy a bántalmazott gyerekek „bűnözők”, Gulyás Gergely kancelláriminiszter a javítóintézetet „fiatalkorúak börtönének” nevezte, Budai Gyula pedig arról írt, hogy Magyar Péter és Puzsér Róbert „bűnelkövetőkért tüntet”.

Orbán Viktor miniszterelnök a Szőlő utcai javítóintézet 12–18 év közötti lakókat szintén „fiatalkorú bűnözőknek” nevezte, és azt mondta, az intézet „a börtönnek egy fajtája”. A kormányfő ugyanakkor hozzátette: még velük sem lehet úgy bánni, ahogy a videón látható volt.