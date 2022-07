Franciaországban büntetni fogják azokat az üzleteket, ahol nyitott ajtó mellett megy a légkondi

A franciaországi üzletek ajtajainak zárva kell lenniük, ha megy a légkondi. Ezeket a bizonyos területeken már érvényben lévő szabályokat egész Franciaországban bevezetik – mondta Agnes Pannier-Runacher francia miniszter a Journal du Dimanche újságnak.

A BBC cikke szerint az üzleteket 750 euróig büntetik, ha megszegik a légkondira vonatkozó szabályt.

Abszurd az ajtókat nyitva hagyni akkor, amikor a légkondicionáló be van kapcsolva

– mondta Pannier-Runacher. A következő napokban két rendeletet is kiadnak majd az energiapazarlásról. A légkondira vonatkozó szabály mellett korlátozzák majd a fényreklámok működési idejét is. A tervezet szerint éjjel egy és hat óra között nem éghetnek majd az izzók. A fényreklámok tilalma már érvényben van a 800 ezer fő alatti területeken, de ezt a szabályozást is kiterjesztik majd.