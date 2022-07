Novák Katalin szerint el kellett érni, hogy ne azok járjanak jól anyagilag, akik nem vállalnak gyereket

A magyar családpolitika célja visszaadni a gyermekvállalás társadalmi megbecsültségét –mondta az MTI tudósítása szerint Novák Katalin köztársasági elnök kedden az Academia Paulista de Letras rendezvényén Brazíliában, Sao Paulóban.

A magyar köztársasági elnök előadásában kifejtette a magyar családpolitika eredményeit és célkitűzéseit. Elmondta, hogy a magyar népesség száma 1981 óta minden évben csökken, ezért szükségessé vált ennek megállítása. Ahhoz, hogy megszülessenek a kívánt gyermekek és annyi gyermek szülessen a családba, amennyit a szülők szeretnének, olyan intézkedéseket kellett hozni, amelyek elősegíthetik ezt a folyamatot, magyarázta a köztársaságielnök.

Novák Katalin kiemelte, hogy vissza kell adni a gyermekvállalás társadalmi megbecsültségét, el kellett érni, hogy ne azok járjanak jól anyagilag, akik nem vállalnak gyermeket. Mindezt a többi között adókedvezményekkel, hitelek csökkentésével, otthonteremtési támogatással, bölcsődei hálózat kiépítésével segíti Magyarország. Novák az eseményen külön hangsúlyozta azt is, hogy a 2011-ben elfogadott alaptörvényben rögzítették azt is, hogy a házasság egy férfi és egy nő kölcsönös elhatározáson alapuló kapcsolata, majd arról is említést tett, hogy Magyarország a GDP több mint 6 százalékát fordítja a családok támogatására.

Brazília a futballban világbajnok, mi a családok támogatásában vagyunk világbajnokok

– jelentette ki egyszersmind, hozzáfűzve. hogy szeretnék „divattá” tenni a gyermekvállalást.