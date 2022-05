Amerikai nők milliói veszíthetik el az abortuszhoz való jogukat

A mérföldkőnek számító precedens, a Roe vs. Wade mehet a kukába egy kiszivárgott dokumentum szerint. A Legfelsőbb Bíróság erősen konzervatív az USA-ban, így várhatóan meg is szavazza a döntést. Joe Biden az abortuszjogok törvénybe betonozását ígéri.

Történelmi jelentőségű döntést fog várhatóan hozni az amerikai Legfelsőbb Bíróság (ami egyfajta alkotmánybíróságként is működik): változtatni készül az abortusz szabályain – írja a BBC News. A bíróság nem módosít egy konkrét jogszabályt, ám a precedens értékű 1973-as Roe vs. Wade-perben hozott döntésen készül változtatni.

A bírósági döntéssel megengedné az egyes tagállamoknak, hogy maguk döntsenek arról, engedélyezik-e a terhesség megszakítását.

Erről a Politico lap szellőztetett meg egy dokumentumot. A bíróság valószínűleg nyáron dönthet majd a kérdésben. Ha valóban így dönt, akkor az amerikai államok mintegy felében – nyilván a konzervatívabb beállítottságúakban – történhet meg az abortuszjogok korlátozása. 13 államban már van olyan hatályos jogszabály, hogy amint a bírósági döntés megszületik, egyből tilossá válik az abortusz. A Roe vs. Wade-ügyet Mississippi állam támadta meg, decemberben voltak a meghallgatások.

A Planned Parenthood szervezet szerint ha a bíróság úgy határoz, mintegy 36 millió nő veszítheti el a terhesség-megszakításhoz való hozzáférését. Joe Biden elnök is kiadott emiatt egy közleményt, ami szerint innentől a döntéshozókon múlik, marad-e a nőknek választásuk. Ő mindent el fog követni, hogy az abortuszhoz való jog törvénybe kerüljön.

Vannak olyan civil szervezetek, amik a magzatok jogait védik és előre üdvözölték a döntést.

A Politico szerint Samuel Alito főbíró írta a tervezetet, ami most kiszivárgott, és ami még változhat is. Mindenesetre heves reakciókat váltott ki az ellenzők oldaláról, nőjogi, a szabad választást támogató, valamint abortuszellenes szervezetek már tüntetéseket is tartottak. Északi és nyugati államok saját alkotmányukba írnák bele az abortuszhoz való jogot, így Kalifornia, Új-Mexikó és Michigan is ilyen terveket lobogtatott meg.

A BBC szerint precedens nélküli, hogy kiszivárog egy legfelsőbb bírósági tervezet, de akár pont a kiszivárgás miatt egyes bírók meg is gondolhatják magukat még. Ez azt is jelenti, hogy a Legfelsőbb Bíróság bírái már nem igazán tartanak össze. Jelenleg hat bírót republikánus, hármat demokrata elnök nevezett ki, és egyszerű többség kell egy döntés meghozatalához. Mivel a konzervatívabb bírók kétharmados többségben vannak, ez akár meg is lehet.

A BBC még megjegyzi, csak 2021-ben 600 abortuszügyi korlátozást hoztak a tagállamok, 90-et törvényi szintre is emelve. Az abortuszhoz való hozzáférés leginkább a fiatal, szegényebb nőket érinti az USA-ban, mellesleg az afroamerikaiaknál a legmagasabb az abortuszt végzők aránya.