Megvannak a táviratok, amikben a nagykövetségek jelentettek magyar újságírók külföldi útjairól

A Direkt36 megszerezte azokat a diplomáciai jelentéseket, amelyeket Szijjártó Péter bizalmasa kért arról, hogy magyar újságíróknak milyen szakmai utakat szerveznek külföldi országok.

Az oknyomozó újságírói központ a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével egy közérdekű adatigénylési per során szerezte meg a táviratokat, melyeket most a Telexen közöltek.

A lap emlékeztet, a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) még 2020 nyarán utasította az Európai Unióban működő magyar nagykövetségeket, nézzenek utána, hogy a fogadóország szervezett-e az elmúlt években szakmai látogatást, továbbképzést, tanulmányutat magyar újságíróknak, és ha igen,

milyen magyarországi médiumok képviselői vettek részt azon, és milyen fogadó országbeli lapokat, szervezeteket kerestek fel.

A minisztérium azt állítja, a 27 tagú Európai Unió 11 magyar nagykövetségéről kaptak csak választ, annak viszont valóságtartalmát nem lehetett ellenőrizni, hogy valóban csak ennyi helyről érkezett-e jelentés.

A hágai nagykövetség elég aktívan le is követte a kormánykritikusnak tekintett újságírók ottani tevékenységét. Az egyik jelentésük például oknyomozó újságírók látogatásáról szól, melyet a holland állam szervezett cseh, lengyel, magyar és szlovák újságíróknak, és melyen Magyarországról az Átlátszó, a Debreciner és a Direkt36 munkatársa is részt vett. A hágai jelentés végig veszi, hogy az újságírók milyen holland szerkesztőségekbe látogattak el, valamint röviden jellemzi is ezeket a holland lapokat, külön kitérve arra, milyen, az Orbán-kormány számára kellemetlen témákról szoktak írni.

A táviratból kiderül, hogy a hágai magyar diplomaták egy-egy konkrét holland újságírónak is alaposabban utánanéztek. A De Groene Amsterdammer holland hetilapról a távirat például megjegyzi, hogy pár héttel korábban Kovács Zoltánék kérésére „háttérinformációkat küldtünk az újságról és Marijn Kruk újságíróról, aki Kovács Zoltán államtitkár úrral tervezett interjút készíteni”.

Ljubljanában tágabban értelmezték az utasítás, az egyik iratban arról találgatnak, hogy az Orbán-kormánnyal kritikus helyi médiának milyen kapcsolata lehet magyar újságírókkal és lapokkal.

A Direkt36 által megszerzett táviratok nagy többsége azt állítja, hogy a fogadóország vagy semmiféle tanulmányutat nem szervezett magyar újságíróknak. Berlinből, Koppenhágából, Londonból, Madridból, Varsóból és Zágrábból is erre utaló választ kaptak. Ljubljana, Athén-Nicosia, Párizs és London pedig azt közölte, csak politikailag semleges témákban történtek ilyen szervezett utak.

Vagyis a válaszok nem támasztják alá Szijjártó és Menczer azon feltételezését, hogy bármiféle jelentősebb „külföldi beavatkozás” történne.

A kiadott táviratokat ide kattintva tudja megtekinteni.