Lukasenka: Hála nekem, megkezdődtek a tárgyalások Ukrajna és Oroszország között

Nem hitte volna, hogy az orosz hadsereg ukrajnai művelete így elhúzódik – fejtette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök az AP amerikai hírügynökségnek adott csütörtöki interjújában, közölte, ő maga mindent megtesz annak érdekében, hogy véget érjen a háború.

– jelentette ki Lukasenka.

A fehérorosz elnök azt is állította, hogy Ukrajna provokálja Oroszországot, Fehéroroszország pedig békét akar.

Kategorikusan elutasítunk mindenféle háborút. Eddig is mindent megtettünk, és most is mindent megteszünk azért, hogy ne legyen háború. Hála nekem, megkezdődtek a tárgyalások Ukrajna és Oroszország között