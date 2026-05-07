Egy holland légiutas-kísérő is hantavírussal fertőződhetett meg

Egy amszterdami kórházban vizsgálják a KLM légitársaság egyik légiutas-kísérőjét hantavírus-fertőzés enyhe tüneteinek gyanújával – közölte csütörtökön a holland egészségügyi minisztérium.

A légiutas-kísérő jelenleg az amszterdami UMC kórházában van, és további vizsgálatokon esik át – mondta el az AFP francia hírügynökségnek Mischa Stubenitsky, az egészségügyi minisztérium szóvivője.

A holland RTL hírportál arról számolt be, hogy a stewardess kapcsolatba került azzal a 69 éves holland utassal, aki a dél-afrikai Johannesburgban hunyt el a hantavírus okozta betegség következtében. A holland nőnek korábban a férje is a hantavírus miatt halt meg.

Mindketten a Hondius luxus-óceánjáró utasai voltak, amelyen többen elkapták a vírust.

A KLM légitársaság szerdán közölte, hogy egyik járatával egy holland nő Johannesburgból akart Amszterdamba utazni április 25-én éjszaka.

Az utas akkori egészségi állapota miatt a személyzet úgy döntött, hogy nem engedélyezi számára az utazást ezen a járaton. Miután az utast eltávolították a repülőgépről, a járat Hollandiába indult

– közölték.

A holland nő, aki már a hantavírus-fertőzés tüneteivel szállt le Szent Ilona-szigetén a hajóról, és jutott el repülővel Johannesburgba, április 26-án halt meg egy johannesburgi kórház sürgősségi osztályán.