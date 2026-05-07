Kivonultak a hatóságok a bátonyterenyei önkormányzat épületébe

Hatósági intézkedés zajlik a bátonyterenyei önkormányzat épületében és a Mátraalja Térségfejlesztő Kft. térségfejlesztő cég irodájában, erősítette meg Orosz István KDNP-ből kiugrott polgármester a Köztér Média értesüléseit.

Közölte, ennél többet nem tud elmondani, mert „hiteles információ nem áll a rendelkezésére”.

Hozzátette, az előző városvezetéshez köthető ügyekben indult eljárások a köz bizalmát alapjaiban tudják megrengetni. Nagy-Majdon Józsefre, a település korábbi polgármesterére felfüggesztett börtönt kért az ügyészség tavaly októberben, mert magáncélból falubuszozott külföldi focimeccsre. 2024-ben több mint 400 milliós hiánnyal adták át a várost, de búcsúzóul milliós jutalmat osztottak ki maguknak.

Az ügyben megkerestük a Nógrád Vármegyei Főügyészséget, ahonnan azt a választ kaptuk:

a megkeresésének tárgyát képező ügy jelenleg felderítési szakban van, ezért kérem, hogy a bővebb felvilágosítás érdekében szíveskedjen megkeresni az ügyben a nyomozást teljesítő vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóosztályát.

Megkerestük a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan azt válaszolták:

megkeresését (illetékesség hiányában) továbbítottuk a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatának.

Onnan egyelőre nem kaptunk választ, de amint többet tudunk, frissítjük cikkünket.