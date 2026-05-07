Felborult egy kavicsot szállító kamion az autópályán, majd nekiütközött egy másik – videó

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
admin Papp Atilla
2026. 05. 07. 21:46
A fülke kamerája rögzítette az ütközést.

Szerda délután felborult egy kavicsot szállító kamion az M7-es autópályán Holládnál: a jármű az oldalára borult, rakománya beterítette az autópálya Budapest felé vezető oldalát, a kavicsból a sztráda másik oldalára is jutott. A sofőrt kórházba szállították.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság most felvételt közölt a balesetről:

a felborult járműnek ugyanis nekiütközött egy másik kamion, a fülke kamerája pedig rögzítette az ütközés pillanatát.
A felborult járműbe rohanó kamion a balesetet követően folytatni tudta az útját.

A Nagykanizsa felé vezető oldalra boruló kavics kárt tett egy személyautóban is, kifolyt a hűtőfolyadék.

