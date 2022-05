Marokkóba vezetnek a spanyol megfigyelési botrány szálai

A spanyol miniszterelnököt is megfigyelték valakik a Pegasusszal. A kormány szerint külső szereplők tették ezt.

Mintegy 200 spanyol telefonszámot választott ki a megrendelő arra, hogy megfigyelje a Pegasus szoftverrel, és a gyanú szerint a marokkói vezetés áll a háttérben – írja a Guardian. A Pegasust a magyar közvélemény is jól ismeri, minden valószínűség szerint a magyar kormány figyelhetett meg a – terroristák, rosszban sántikálók ellen kifejlesztett – kiberfegyver segítségével hazai üzletembereket, jogvédőket, politikusokat, újságírókat.

A spanyol elit megfigyelése kiterjedt Pedro Sánchez miniszterelnökre és Margarita Robles védelmi miniszterre is a lap szerint. A lehallgatás tavaly május-júniusban történhetett meg, amikor épp katalán vezetők kegyelméről és egy Marokkóval fennálló vitáról esett sok szó a spanyol közéletben.

A megfigyeltek között volt Aminatou Haidar marokkói jogvédő és Ignacio Cembrero spanyol újságíró (aki sokat foglalkozott Észak-Afrikával) is. Marokkó tagadja a vádakat, korábban pedig azt is visszautasította, hogy kapcsolatba lépett volna a Pegasus fejlesztőjével, az NSO-val. Márpedig egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy ennek az ellenkezője igaz. Sőt, még francia célpontokat is kiválasztottak, többek közt Emmanuel Macron elnököt is.

Eközben magát a megfigyelt spanyol kormányt is az a vád érte, hogy maga is megfigyelővé vált: katalán vezetőket tarthattak így ellenőrzés alatt. Mindenesetre a spanyol kormánypártok leszavazták egy parlamenti vizsgálóbizottság alapítását.

Spanyolország azután került rosszabb viszonyba a déli szomszédjával, Marokkóval, miután az országban ápolták Covid miatt Brahim Gálit, a Marokkó által megszállt Nyugat-Szahara vezetőjét. Marokkó bosszúból mintegy 8000 bevándorló bejutását segítette az országba ékelődő spanyol enklávéba, Ceutába.

Mindenesetre Isabel Rodríguez spanyol kormányszóvivő nem akart abba belemenni, ki figyelhette meg a kormánytagokat, de állította, biztos kívülről jött a behatolás.

(Kiemelt képünkön Pedro Sánchez telefonál.)