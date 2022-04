Kárpátalján egyre drámaibb a gazdasági helyzet

Egyre nagyobb az üzemanyaghiány, sok benzinkút bezárt, már azt tervezik, hogy kártyás rendszert vezetnek be a fogyasztás korlátozásáért. A Világgazdaság ungvári tudósítója szerint az üzemanyaghiányt hatalmas árrobbanás is tetézheti, most 30-40 százalékkal drágább a benzin és a dízel, mint a háború előtt, ami miatt minden megdrágulhat, ráadásul a kormány 1,5 százalékról 3 százalékra kívánja emelni a hadiadót. Nem enyhül a belső menekülthelyzet sem. Bár sokan visszatértek Kijevbe, továbbra is több millióan vannak a biztonságosabb nyugat-ukrajnai régiókban. Csak Kárpátalján 400 ezren vannak. A tudósító szerint vélhetően sokan lesznek, akik Kárpátalján is maradnának a háború után. Csak Nyugat-Ukrajnában 600 ezer új lakásra lehet szükség, de arról nincs információ, milyen forrásból fedeznék az újjáépítést.