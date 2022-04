Több ország pénzügyminisztere kivonult a G20 találkozójáról, amikor az oroszok beszélni kezdtek

A brit, az amerikai, a kanadai és a francia pénzügyminiszterek kisétáltak a G20 üléséről, amikor az orosz képviselő beszélni kezdett, írja a Reuters. A mostani találkozót Washington D.C.-ben tartották, és a mostani ügy is arra mutat rá, hogy egyre komolyabb konfliktusok vannak abból, hogy Oroszország még része a csoportnak. A G20 a világ húsz legfejlettebb gazdaságát tömörírő szervezet, és a mostani ülésen nem csak Rishi Sunak brit pénzügyminiszter, de Janet Yellen amerikai is tiltakozott az oroszok jelenléte ellen. Az oroszok a pénzügyminiszter-helyettest küldték beszélni, de a pénzügyminiszter is csatlakozott virtuálisan. Az Európai Küzponti Bank vezetője nem távozott, de közölte az oroszokkal, hogy fejezzék be a háborút.