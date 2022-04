Harci repülőket és légvédelmi rakétákat is kapott Ukrajna

Ukrajna harci repülőgépeket és alkatrészeket kapott az Oroszország elleni háborúhoz – jelentette be John Kirby, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője újságíróknak nyilatkozva Washingtonban helyi idő szerint kedden este.

Ukrajnának most több vadászgépe van, mint két héttel ezelőtt,

fogalmazott Kirby, de nem közölt további részleteket arról, honnan érkeztek a repülők.

Korábban a nyugati szövetségesek közül többen nehézfegyverek szállítását jelentették be az orosz támadás alatt álló Ukrajnának: az Egyesült Államok és Nagy-Britannia még több tüzérségi eszközt küld, Kanadából – mint Justin Trudeau miniszterelnök bejelentette – nehéztüzérségi eszközöket is szállítanak, továbbá Hollandia és Belgium is küld fegyvereket.

Az oslói kormány szerdán bejelentette, hogy Norvégia mintegy száz, francia tervezésű légvédelmi rakétát adományozott Ukrajnának.

A Mistral rakétákat és rakétaindító rendszereket a norvég haditengerészet szállította le – közölte a védelmi minisztérium. A Mistral – amelyet az MBDA európai védelmi vállalatóriásba beolvadt Matra gyárt az 1980-as évek vége óta – rövid hatótávolságú föld-levegő rakéta.

Egy március végi telekonferencián Volodimir Zelenszkij ukrán elnök légvédelmi rakétákat kért a norvég parlamenttől, de modernebb fajtákat, a Kongsberg Defense & Aerospace norvég védelmi vállalat által gyártott NASAMS-okat.

Björn Arild Gram norvég védelmi miniszter elmondta: bár a norvég hadsereg lecseréli a Mistralokat, azok továbbra is modern és hatékony fegyvernek számítanak, amelyek nagy szolgálatot tesznek majd Ukrajnának. Emlékeztetett: más országok is adományoztak hasonló fegyverrendszereket. Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke a Telegramon köszönte meg a norvég adományt.

Az orosz invázió február 24-i kezdete óta Norvégia mintegy négyezer, M72-es típusú páncéltörőt szállított Ukrajnának, kisebb katonai felszerelésekkel együtt.