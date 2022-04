„Totális rémálomnak” tartja a brit ellenzék az ukrán menekültek vízumhoz juttatását

A brit Munkáspárt úgynevezett „árnyék-belügyminisztere” totális rémálomnak nevezte az ukrán menekültek brit vízumhoz jutásának késedelmét. Hozzátette: pártja csak biztonsági ellenőrzést alkalmazna a beérkezőkkel szemben.

Yvette Cooper a BBC One vasárnap reggeli műsorában azt mondta, „szégyenletes”, hogy a Homes for Ukraine elnevezésű program keretében eddig csak 1200 ember érkezett Nagy-Britanniába annak ellenére, hogy 200 ezer ember ajánlotta fel, hogy befogad egy menekültet. Cooper úgy véli, a biztonsági ellenőrzéseket órákon belül el lehet végezni, ha nem is a helyszínen, a Munkáspárt szerint ez lenne észszerű, ráadásul nem késleltetné senki beutazását. Ehhez képest jelenleg az embereknek előzetesen dokumentumokkal kell igazolniuk, hogy hol éltek 2022. január 1-jén.

Kit Malthouse rendészeti miniszter szerint az ukrán menekültek beutazása az Egyesült Királyságba valóban csalódást keltő, de azt mondja, lassan automatikussá válik a rendszer működése.

Tudom, hogy az emberek csalódottak a vízumrendszer lassúsága miatt

– ismerte el a Sky Newsnak. (BBC)