Zelenszkij ismét olajembargót követel Oroszországgal szemben

NATO-tisztviselők beszéltek arról a CNN-nek, hogy Ukrajna orosz inváziója óta nagyon komoly szakaszba léptek az arról szóló tárgyalások, hogy Finnország és Svédország is csatlakozzon a katonai szövetséghez. A NATO-tagországok külügyminisztereinek eheti tanácskozásán már jelen volt mindkét ország külügyminisztere is. A közvélemény is egyre támogatóbb, a háború kirobbanását követően a finneknél és a svédeknél is jelentősen megugrott a csatlakozást támogatók száma. A lapnak nyilatkozó tisztviselő szerint ez is jelzi, hogy az orosz támadás csak egységesebbé tette a NATO-t. Sanna Marin finn miniszterelnök azt nyilatkozta pénteken, hogy a finn parlament már a következő hetekben megvitathatja a csatlakozás kérdését, és reményei szerint még nyár előtt sikerül döntésre jutni.