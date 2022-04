Az izraeli katonák lőttek le három palesztin fegyverest Ciszjordániában

Az izraeli biztonsági erők megöltek három palesztin fegyverest a megszállt Ciszjordániában szombaton hajnalban – írta többek között a The New York Times. Az utóbbi hetekben Izraelben ismét fokozódott civilek elleni erőszak, aminek következtében az izraeli hatóságok újra magasabb fokozatra kapcsoltak. Az izraeli rendőrségnek az esetről szóló közleménye szerint a hatóságok értesítést kaptak, hogy palesztinok támadást készülnek végrehajtani. A fegyvereseket akkor csípték el, amikor áthajtottak Ciszjordánia északi részén. A tűzharcban, amelyben a három palesztin meghalt, négy izraeli katona is megsebesült.

A militáns Iszlám Dzsihád csoport később megerősítette, hogy három tagját valóban megölték az izraeli erők szombat, de a készülő támadásra vonatkozó állításokat nem kommentálták.

A szombat reggelivel így már legalább hatra nőtt a ciszjordániai izraeli katonai műveletekben ezen a héten elesett palesztinok száma. Három másik ember csütörtök reggel halt meg egy izraeli rajtaütés során a ciszjordániai Dzseninben – közölték a palesztin egészségügyi hatóságok.

Az izraeli erők azóta kezdték megerősíteni jelenlétüket Izraelben és a megszállt területeken egyaránt, hogy kedden egy palesztin fegyveres megölt öt embert a közép-izraeli Bnei Brakban városban. Ez volt a legutóbbi terrortámadás abban az erőszakhullámban, amelyek március 22-dike óta már 11 halálos áldozatot követelt.

Naftali Bennett miniszterelnök felszólította a fegyverviselési engedéllyel rendelkező izraeli civileket, hogy nyilvános helyeken hordják magukkal fegyvereiket.

A hatóságok és elemzők attól tartanak, hogy a következő hetekben az erőszak fokozódhat, mert a szombaton kezdődő muszlim böjti hónap, a ramadán évek óta először átfedésben van a zsidó pészahhal és a keresztény húsvéttal is,

A Hamasz, a Gázai övezetben kormányzó iszlamista csoport péntek esti közleményében arra figyelmeztetett, hogy Izraelnek „következményekkel” kell számolnia, ha megengedi, hogy izraeli csapatok vagy zsidó hívők belépjenek a Templom-hegy tetején lévő Aksza mecset épületébe. A közlemény nem részletezte, hogy pontosan milyen következményekre kell számítani.