Az első erdélyi Tisza-sziget szervezője új pártot alapított a romániai magyaroknak

Megalakult a Romániai Magyar Egységpárt – jelentette be Kátai István Facebookon, amit a 444.hu szúrt ki.

Vége a várakozásnak. Az RMEP megérkezett. Letettük az alapokat. Holnap kiterítjük a lapokat. Oszd meg, hogy eljusson minden romániai magyarhoz — itthon és a nagyvilágban is

– írta Kátai vasárnap, hétfőn pedig már egy hosszabb bejegyzésben fejtette ki a részleteket.

Bejegyzését azzal kezdte, hogy „nem egy zárt körben megírt csomagot” tesz le az asztalra, „hanem egy politikai és közösségi folyamatot” indít el, szakemberekkel együtt.

A romániai magyar közösség jövőjét nem néhány szereplőnek kell eldöntenie, hanem közösen kell felépítenünk – éljünk bárhol: Bukarestben, Nagyváradon, Nagybányán vagy Zilahon, Sepsiszentgyörgyön vagy Szebenben, Budapesten vagy Torontóban, Zalaegerszegen vagy Münchenben

– írja Kátai, az első erdélyi Tisza-sziget szervezője, aki szabadúszó színész, kulturális menedzser, és aki a tolnai Nagyszékelyen gazdálkodik, illetve immár öt éve a Múzs-Art Színházi és Művészeti Műhely Közhasznú Egyesület menedzsere, ahol közösségeket, alkotókat és kulturális projekteket szervez és tart életben.