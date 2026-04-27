Kínos baki: eltűntek a videobírók a közvetítés alatt egy VAR-vizsgálat közben

A vasárnapi Persiba Balikpapan-PSS Sleman meccs 50. percében ugyanis szóltak Naufal Adya játékvezetőnek, hogy ellenőriznie kéne egy belépőt, mert talán piros lapot érne. A játékvezető ki is kocogott a monitorhoz, ahol megkapta a videót, de amikor a közvetítés a VAR-szobát mutatta, senki sem volt ott.

A horror incident in Indonesian football, when the referee checked the video, the VAR referee was not there but the video played by itself 😭 pic.twitter.com/lhOxeo4g2q — … (@officialffsnews) April 27, 2026

A liga vezetői később arra hivatkoztak, hogy meghibásodott a kamera a VAR-szobában, ezért egy korábbi állóképet mutattak a jelenet során. A belépő egyébként végül piros lapot ért a Balikbpapan játékosának, ennek ellenére 1-1-re végződött a mérkőzés.