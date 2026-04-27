Kínos baki: eltűntek a videobírók a közvetítés alatt egy VAR-vizsgálat közben

2026. 04. 27. 18:39
Megdöbbentő pillanatot okozott egy indonéziai bajnoki a televízió nézőinek, eltűntek a VAR-szobából a videobírók!

A vasárnapi Persiba Balikpapan-PSS Sleman meccs 50. percében ugyanis szóltak Naufal Adya játékvezetőnek, hogy ellenőriznie kéne egy belépőt, mert talán piros lapot érne. A játékvezető ki is kocogott a monitorhoz, ahol megkapta a videót, de amikor a közvetítés a VAR-szobát mutatta, senki sem volt ott.

A liga vezetői később arra hivatkoztak, hogy meghibásodott a kamera a VAR-szobában, ezért egy korábbi állóképet mutattak a jelenet során. A belépő egyébként végül piros lapot ért a Balikbpapan játékosának, ennek ellenére 1-1-re végződött a mérkőzés.

Véget ért Mbappé szezonja? Közleményt adott ki a Real Madrid
A francia csatárt a Betis elleni bajnoki hajrájában kellett lecserélni, izomsérülést szenvedett.

Komplexitás három dimenzióban – Rayan Cherki játéka sokkal fontosabb, mint Guardiola hinné

