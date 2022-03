Népszava: Putyint elszámoltatni készülő országcsoport alakult, de Magyarország kimaradt belőle

Magyarországot kivéve gyakorlatilag a teljes nyugati világ támogatja azt a kezdeményezést, hogy vonják felelősségre az ukrajnai háborús bűncselekmények és atrocitások elkövetőit – írja a Népszava. Az ezt a célt elősegítő Group of Friends of Accountability néven futó új trendmeghatározó csoport március 25-én tartotta meg alakuló ülését az ENSZ égisze alatt, a lap pedig azt írja, jelenleg 49 tagja van. A tagok között szerepel lényegében az összes EU-tagállam – és hazánkat, illetve Törökországot kivéve – valamennyi NATO-tagállam is.

A csoporthoz csatlakozott az Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz tartozó Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc, valamint Szerbiát leszámítva az teljes Nyugat-Balkán. Az Európai Unió önálló jogi személyként is részese az együttműködésnek – írják.

A lap megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy hazánk miért nem vesz részt a csoportban, illetve tervezi-e a csatlakozást, de azt írják, eddig nem kaptak választ.

Az Ukrajna mellett kiálló Group of Friends of Accountability együttműködést Albánia, Dánia, Hollandia, Kolumbia, a Marshall-szigetek és Ukrajna közösen hozta létre.