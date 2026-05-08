„Száz éve él a 4,5 milliárd éves kék bolygón egy nagyszerű ember” – Bödőcs Tibor faágak mögül leskelődve köszöntötte fel David Attenborough-t

2026. 05. 08. 09:39
A humorista Facebook-videóban méltatta a természettudóst.

Hivatalos Facebook-oldalán köszöntötte fel a ma 100 éves David Attenborough-t Bödőcs Tibor egy szellemes videóval. Ebben a humorista a természetben, fák mögül leskelődve, fűben fekve, madárcsicsergéssel a háttérben méltatja mindenki kedvenc természettudósát, mondván, „száz éve él a 4,5 milliárd éves kék bolygón egy nagyszerű ember”.

Nem alapított vallást, nem talált ki ideológiát, csak minden művével azt üzeni, hogy egyek vagyunk. A kacsacsőrű emlőstől a zalaszentiváni bakterig

– hangzik el a videóban.

„Lényegében egy félisten" – így látják a magyar ismeretterjesztők a 100 éves David Attenborough-t
Az élő legenda 100 éves lett – ebből az alkalomból Magyarország legnevesebb tudósait, ismeretterjesztőit, természetbúvárait kérdeztük a világhírű természetfilmes munkásságának hazai jelentőségéről.

