„Száz éve él a 4,5 milliárd éves kék bolygón egy nagyszerű ember” – Bödőcs Tibor faágak mögül leskelődve köszöntötte fel David Attenborough-t

Hivatalos Facebook-oldalán köszöntötte fel a ma 100 éves David Attenborough-t Bödőcs Tibor egy szellemes videóval. Ebben a humorista a természetben, fák mögül leskelődve, fűben fekve, madárcsicsergéssel a háttérben méltatja mindenki kedvenc természettudósát, mondván, „száz éve él a 4,5 milliárd éves kék bolygón egy nagyszerű ember”.

Nem alapított vallást, nem talált ki ideológiát, csak minden művével azt üzeni, hogy egyek vagyunk. A kacsacsőrű emlőstől a zalaszentiváni bakterig

– hangzik el a videóban.