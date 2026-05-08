Idén több mint 89 ezren jelentkeztek középiskolába

Több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe; 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5272-en – tájékoztatta az Oktatási Hivatal (OH) pénteken az MTI-t.

Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23 százaléka (74.852) nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra – ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is – felvételt nyertek 79,17 százaléka (59.259) az első helyen, 94,88 százaléka (71.023) pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen.

A 9. évfolyamra felvett tanulók 43,39 százalékát (32.478) technikumi, 37,18 százalékát (27.828) gimnáziumi, 15,34 százalékát (11.485) szakképző iskolai, 2,17 százalékát (1624) szakgimnáziumi, 1,52 százalékát (1135) szakiskolai, 0,40 százalékát (302) pedig készségfejlesztő iskolai tanulmányi területre vették fel.

Hat évfolyamos gimnáziumba 4774-en nyertek felvételt, közülük 3894-en (81,57 százalék) az általuk elsőnek megjelölt tanulmányi területen folytathatják a tanulmányaikat. Nyolc évfolyamos gimnáziumba 3286-an jutottak be, 88,16 százalékuk (összesen 2897-en) tanulhat tovább az elsőnek megjelölt helyen – ismertette a hivatal.

A középfokú iskolák május 8-ig jogszabály szerint értesítik a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról; ezzel véget ér a középfokú felvételi eljárás általános szakasza.

Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, amelynek keretében mégsem kívánják megkezdeni a tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram.

A rendkívüli felvételi eljárásban érintett tanulók – köztük a 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás eredményeként felvételt nem nyert 1346 diák (az általános eljárásban részt vevők 1,77 százaléka) – a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek – közölte az OH.