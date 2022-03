Egy Tom és Jerry jelenettel próbálta összefoglalni az orosz-ukrán háborút az orosz űrügynökség vezetője

A 444 szúrta ki Dmitrij Rogozin, az orosz űrügynökség vezetőjének Twitter-bejegyzését, amelyben egy Tom és Jerry jelenetet tett közzé, azzal a kommentárral, hogy egy rajzfilm nyelvén foglalja össze a geopolitikai helyzetet, ha már a „nyugati kollégái” nem értenek semmit, ami egy képregénynél komolyabb.

Az űrügynökség vezetője olyan túl sok Tom és Jerryt nem nézhetett gyerekkorában, mert eléggé megfeledkezett arról, mi szokott lenni ezeknek az epizódoknak vége. Voltak, akik jelezték azért:

Rogozin should be sure to check out how it ends: pic.twitter.com/LgzSebQvin

— Brian Kardon (@BrianKardon) March 11, 2022