Kijevet hamarosan lerohanhatják az oroszok

Egy a Guardian által idézett amerikai kutatóintézet előrejelzése szerint a következő 24-96 órában várható, hogy az orosz hadsereg jelentős támadást indít Kijev ellen. Az Institute for the Study of War elemzése arra hívja fel a figyelmet, hogy az oroszokat eddig logisztikai problémák hátráltatták, de rakétatámadásokkal gyengítették az ukrán védelmet, valamint folyamatosan érkezett az utánpótlás és az erősítés. Az orosz haderő várhatóan Kijev keleti, északnyugati és nyugati külterületeit támadja hamarosan.