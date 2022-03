Huszonöt millió dolláros támogatást jelentett be az ukrán demokrácia védelmére Soros György alapítványa

25 millió dolláros ( több mint 8,5 milliárd forint) alapot hoz létre a Soros György által alapított Open Society Foundations az ukrán demokrácia megvédése érdekében. A támogatás tényét pénteken jelentette be Mark Malloch Brown, az alapítványok elnöke, aki a

– közölte Brown az erről szóló Twitter posztjában.

For 30 yrs @OpenSociety has been helping the people of #Ukraine build a vibrant democracy and open society.



We will not stand by as Putin attacks precisely because Ukraine is free, and flourishing.



Today we launch a $25 million fund to help defend Ukraine democracy. pic.twitter.com/h28yQCLJT4