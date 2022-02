A digitális nomádokat vonzaná magyar földre a Fehér kártya, de döcög a rendszer

Alaposan meg van szűrve, az EU-n kívüli országokban ki jöhet és milyen jövedelemmel kell rendelkeznie.

Tavaly július 29-én jelent meg a Magyar Közlönyben egy határozat, ami voltaképp egy újfajta vízumnak feleltethető meg. Az RTL.hu ír róla, hogy az ún. Fehér kártyát bevezető jogszabály azoknak lett kitalálva, akik digitális nomádként dolgoznak, magyarul egy laptop kell csak nekik, amivel a világ bármely pontjáról el tudják látni munkájukat.

A magyar határozat szerint azok igényelhetnek Fehér kártyát, akik az Európai Gazdasági Térségen kívülről érkeznek, egy EU-n kívüli országában áll fent munkaviszonyuk, esetleg részvényesek és pénzt keresnek egy másik országban működő cégnél, de a lényeg, hogy legalább havi 2000 eurós keresettel kell rendelkezniük, és igazolniuk kell, hogy megkerestek legalább ennyit a jelentkezés előtti hat hónapban.

Fontos, hogy családegyesítés nem játszik, a vízummal nem jöhetnek családtagok.

Így garantált a szándék, hogy 40 alatti szingli nomádok jöjjenek. Egyszerre legfeljebb egy évre lehet kiváltani a kártyát, ez egy évvel meghosszabbítható. Az EU-ban nem új dolog ez, a németek, portugálok és spanyolok is csinálják. A Fehér kártya rendszere enyhíthet az akut szakemberhiányon is.

Az RTL.hu egy amerikaival is beszélni tudott, aki Magyarországról igyekezett elintézni magának a Fehér kártyát, de pl. a New York-i magyar konzulátuson azt mondták neki, nem is hallottak még erről a vízumfajtáról. Három hét türelmet is kértek tőle. Az sem világos, az illető mely lakcímére küldik ki a vízumot: a külföldire vagy a magyarországira. Nehézség még, hogy sok digitális nomád vállalkozó is egyben, így ők nem folyamodhatnak a kártyáért. A portál kereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is kérdésekkel, de nem kaptak választ.