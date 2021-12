Századik világrekordjára készül a férfi, aki egy Minit egyensúlyozott a fején

John Evans arról híres Derbyshire környékén, hogy nehéz dolgokat szokott egyensúlyozni a fején. A 74 éves angol férfi olykor az országos, sőt a nemzetközi hírekben is szerepel, legutóbb akkor írtak róla, amikor egy Mini Coopert tettek a fejére. Ez a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült, mint ahogy Evans 49 másik produkciója is.

A BBC híre szerint a nyugdíj előtt álló férfi most a századik világrekordjára készül. Saját számítása szerint 98-nál jár, száznál pedig visszavonulna. Noha régebben építőmunkásként dolgozott, egy ideje már csak az emelésnek él – az évek során több mint 250 ezer fontot (vagyis százhatmillió forintot) gyűjtött össze ilyen műsorokkal.

A BBC videójában a hivatásáról azt mondja, amikor a fején van, meg sem érzi a súlyt: