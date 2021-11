WHO: fecskendőhiánnyal kell számolni

Fecskendőhiány kialakulásának veszélyére figyelmeztetett kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A következő évben 1-2 milliárddal kevesebb fecskendő állhat rendelkezésre, ami lassíthatja a koronavírus elleni globális oltási kampányt is. Erről Lisa Hedman, a WHO szakértője nyilatkozott kedden Genfben az MTI tudósítása szerint.

A jelenség különösen a szegényebb országokat sújthatja, amelyek általában kisebb mennyiségben rendelnek, ezért nem élveznek elsőbbséget a gyártóknál.

A WHO felszólította az országokat, hogy tervezzenek előre és nagy mennyiségben rendeljenek fecskendőt, illetve vegyék figyelembe, hogy általában hat hónapos átfutási időre van szükség.

A WHO becslései szerint egy átlagos évben 16 milliárd fecskendő áll rendelkezésre a világ országai számára. A koronavírus-világjárvány előtt ennek 5-10 százalékát (800 ezer – 1,6 millió) védőoltások beadásához használták fel. Tekintve azonban, hogy immár több mint hétmilliárd adag védőoltást adtak be a koronavírus ellen világszerte, jelentősen megnőtt a kereslet az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint.

A védőoltások beadásához használt fecskendők különböznek a többitől, általában olyan mechanizmussal rendelkeznek, amely biztosítja, hogy csak egyszer lehessen használni őket.

A WHO szerint a gyártók körülbelül hatmilliárd fecskendőt tudnak előállítani évente, a legnagyobb exportálók India és Kína.

A következő évben a kereslet akár hétszerese lehet a járvány előtti szintnek.Hedman arra is figyelmeztetett: ha nem áll rendelkezésre elegendő fecskendő, akkor lehetséges, hogy nem tudják beoltani az embereket olyan betegségek ellen, mint például a kanyaró, a mumpsz vagy a rubeola.