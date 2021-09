Több halálos áldozata van a New Yorkban tomboló ítéletidőnek

Egy óra alatt 76,2 mm eső zúdult a nagyvárosra.

New York városában és államában is rendkívüli állapotot hirdettek a szokatlanul heves esőzéseket követő áradások miatt csütörtökre virradóra. Az ítéletidőben többen életüket vesztették.

The New York Times című amerikai napilap legalább nyolc halálos áldozatról tud, míg az AFP francia hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva hét halálesetről írt. Az NBC amerikai tévécsatorna arról tájékoztatott, hogy New York városában négy ember vesztette életét elárasztott pincékben. New Jersey államban is vannak halálos áldozatai az áradásoknak az NBC és egy helyi polgármester szerint.

A New York államot kormányzó Kathy Hochul a Twitteren azt írta, a rendkívüli állapot kihirdetésének köszönhetően elérhetővé válik a szövetségi segély a rászorulók számára.

Megtettünk minden óvintézkedést, mozgósítottuk erőforrásainkat, hogy felkészülten várjuk az eseményeket a terepen. De az anyatermészet azt tesz, amit akar, és ma éjjel tombolt dühében

– mondta a CNN-nek Hochul, kérve egyúttal a lakosokat, hogy halasszák el a nem sürgős utazásaikat.

New York városában lezárták a metróvonalakat, miután a lépcsők vízeséssé alakultak át, és az alagutak mennyezetéről is folyt a víz.

Az amerikai meteorológia szolgálat először adott ki riasztás villámárvizek miatt a kilencmillió lakosú metropoliszra, miután egy óra alatt 76,2 mm eső zúdult a nagyvárosra.

New York polgármestere, Bill de Blasio a közösségi médiában figyelmeztette a veszélyes helyzetre a lakosságot. A polgármester helyi idő szerint hajnali ötig megtiltotta a szárazföldi közlekedést a nagyvárosban, miután számos autóst ki kellett menteni az elárasztott utakról. A szomszédos New Jersey államot vezető Phil Murphy is rendkívüli állapotot hirdetett szerda éjszaka, miután az államban tornádó pusztított.

A szélsőséges időjárás a nagy pusztítást okozó Ida hurrikán következménye, amely trópusi viharrá szelídülve haladt át az Egyesült Államok északkeleti részén szerda éjszaka.