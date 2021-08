Rekordot döntött a 2020-as hurrikánszezon

2020-ban világszerte rekordokat állítottak fel a trópusi viharok és ciklonok – írja a Phys.org.

Az amerikai Nemzeti Óceán‑ és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) szakértői új jelentésükben az északi és a déli féltekének adatait elemezték, és összesen 102 trópusi vihart észleltek.

Ez jóval az 1981 és 2010 közötti éves érték felett van, ekkor egy-egy esztendőben átlagosan 85 eseményt dokumentáltak.

Csak az atlanti hurrikánszezon alatt 30 vihart dokumentáltak, a korábbi, 2005-ös csúcs 28 volt. A régióra hét nagy, legalább 3-as kategóriájú hurrikán is lecsapott, ezek közül az egyik, az Iota komoly meglepetést okozott, amikor novemberben, a szezon végén 4-es erősségűvé fejlődött. A szárazföldet elérő viharok száma is rekordot döntött az Egyesült Államokban: a korábbi csúcs 9 volt, tavaly viszont 12 ilyen időjárási esemény történt.

Bár a Csendes-óceán északi részén a trópusi viharok száma nem állított fel új rekordot, a Goni tájfun így is történelmet írt, amikor a legerősebb szárazföldre lecsapó trópusi ciklonná vált. A tájfun miatt közel egymillió embert kellett evakuálni a Fülöp-szigeteken, a katasztrófában nagyjából 25 ember vesztette életét.

Az 1800-as évek közepe óta a tavalyi a három legforróbb év egyike volt, pedig a természetes El Niño éghajlati jelenség melegítő hatásai elmaradtak. Az óceánok hőmérséklete is majdnem csúcsot döntött, noha 2020 második felében már érvényesült a La Niña hűtése. Bár trópusi viharok és ciklonok a klímaváltozás nélkül is kialakulnak, a kutatók szerint az éghajlati átalakulás növeli az ilyen események gyakoriságát és erejét. A szakértők arra számítanak, hogy a 2021-es hurrikánszezon is hevesebb lesz az átlagosnál.