Izraeli-palesztin konfliktus: Mia Khalifa népirtó barbie-nak nevezte Gal Gadot-t

Mia Khalifa, a világ egyik leghíresebb pornószínésznője a Twitter-oldalán népirtó barbie-nak nevezte Gal Gadot-t az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban tett nyilatkozata miatt, írja a Newsweek.

A libanoni-amerikai korábbi pornószínésznő köztudottan palesztinpárti, miközben Gal Gadot Izrael legismertebb színésznője. Utóbbi még szűk egy hete, május 13-án írta azt az Instagramon, hogy Izrael és a szomszédai egyaránt megérdemlik, hogy szabad és biztonságos nemzetük legyen.

– írta Gadot, aki színészi pályafutását megelőzően az izraeli védelmi erőknél szolgált.

Khalifa később a Twitteren újraosztotta a hírt, miszerint a Wonder Woman 1984 Gal Gadot főszereplésével visszatér az HBO Maxra, és csak annyit fűzött hozzá,

SynderCutnak is szokták nevezni Zack Snyder: Az Igazság Ligája című filmjét, ami idén jött ki ugyanezen a platformon.

we asked for the #SnyderCut, not Genocide Barbie https://t.co/5fsREpiqkR

— Mia K. (@miakhalifa) May 16, 2021