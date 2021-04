India előre eladta külföldre a vakcináit, nagy baj lett belőle

A világ csak akkor szabadulhat a járványtól, ha mindenhol meglesz a megfelelő átoltottság, de amíg bárhol kialakulhatnak az indiai katasztrófához hasonló állapotok, megmarad a veszély, hogy létrejön egy vakcináknak ellenálló mutáns.

Pokoli a járványhelyzet Indiában, napokon át több mint háromszázezer új koronavírusos esetet diagnosztizálnak, és bár a fertőzöttek hétnapos mozgóátlaga még mindig nem olyan rossz, mint például Magyarországon volt a harmadik hullám csúcsán, a számok nem teljesen fedik a valóságot. Az egészségügy romokban hever, az oxigén folyamatosan fogytán van a kórházakban, és bár az orvosok küzdenek a betegek életéért, sokszor már helyet sem tudnak biztosítani nekik, az emberek gyakran saját maguk próbálják megmenteni a hozzátartozóikat.

Kapcsolódó Rémálommá vált a járvány pusztítása Indiában Naponta több mint 300 ezer ember betegszik meg. A járvány brutális terjedésben nagy felelőssége van a kormánynak, de a kettős mutáns is közrejátszhat a rendkívüli mértékben emelkedő számokban.

Ez a katasztrófa közeli állapot részben annak következménye, hogy megjelent egy kettős, vélhetően az eredetinél gyorsabban terjedő mutáns az országban, részben pedig abból fakad, hogy az oltási terv rendkívül lassan halad a több mint egymilliárd lakosú ázsiai országban.

Holott India a világ legjelentősebb vakcinagyártója.

A probléma abból fakad, hogy az oltóanyagok jelentős részét külföldön értékesítették, így a hazai lakosságnak nem jutott időben elegendő mennyiség. Emellett az Amerikai Egyesült Államok által bevezetett exporttilalom sem segítette a gyártást, a vakcinák számos alkotóeleme ugyanis hiánycikk Indiában.

Leállították a vakcinaexportot

Két bizonyított módját ismerjük jelenleg a járvány hatékony visszaszorításának.

Az egyik a többek között Új-Zéland vagy Tajvan által alkalmazott zéró covid-stratégia, amikor agresszív teszteléssel, kontaktkutatással, szigorú határellenőrzéssel és védelmi intézkedésekkel nem engednek teret a koronavírus terjedésének.

A másik az izraeli és brit minta, amikor tömeges oltási programmal szorítják vissza a fertőzöttek számát.

Az előbbi nem volt opció India számára, mert túl nagy a népsűrűség, és nincs olyan kiépített infrastruktúra arra, mint mondjuk Új-Zélandon. Maradt tehát a tömeges oltás, ami viszont a korábban más országokkal megkötött szerződések és az ebben rögzített vállalások miatt meghiúsult.

2020 júniusában – még azelőtt, hogy bármelyik vakcinát engedélyezték volna – a Szérum Intézet megállapodást kötött az AstraZenecával egymilliárd adag oltóanyag gyártásáról a szegényebb országok számára. Ezt főleg a COVAX keretein belül szállították ki. Indiának van saját vakcinája is, a Bharat Biotech által kifejlesztett Covaxin, valamint az amerikai Novavax és a Johnson & Johnson vakcináit is gyártják az országban, de egyik felhasználását sem engedélyezték még a határon belül.

A kormány által közölt adatok szerint január óta több mint 66 millió dózist szállítottak külföldre, ebből akár Delhi, Kolkata és Mumbaj teljes lakosságát is be lehetett volna oltani. Aztán áprilisban, mikor a koronavírus-járvány hirtelen borzalmas adatokat kezdett produkálni, már csak kétmillió adagot exportáltak, 90 millióval maradtak el a szerződésben foglaltaktól, a legutóbbi szállítmány pedig április 22-én hagyta el országot Paraguay-ba.

Két nappal később ideiglenes exporttilalmat hirdettek a vakcinákra. Adar Poonawalla, a Szérum Intézet vezérigazgatója szerint leghamarabb júniusban folytatódhat az AstraZeneca vakcinájának külföldi értékesítése, amennyiben azt az indiai járványhelyzet már lehetővé teszi. A cég két hónapig Indiát részesíti előnyben, és csak utána indítja újra az exportot.

Ha a fertőzöttek száma nem csökken, akkor továbbra is Indiát kell ellátnunk, nem a világ más országait. Mert a saját nemzetünket meg kell védenünk

– fogalmazott az AP hírügynökségnek adott interjújában. Azt is elmondta, hogy a vakcinákra váró külföldi országoknak udvariasan elmagyarázta, mi a helyzet, a világ vezetői pedig elfogadták a magyarázatát, mert a legtöbb helyen már átéltek hasonlót a járvány kezdete óta.

A New York Times szerint egyelőre 140 millió ember kapta meg az első dózist valamely vakcinából Indiában, ami alig több mint a lakosság egytizede. A nyájimmunitáshoz 60–70 százalék kellene, igaz, ebbe beletartoznak azok is, akik már átestek a fertőzésen, és belőlük is folyamatosan egyre több lesz az országban.

Összefogás Indiáért

Az indiai fejleményeket aggodalommal figyeli a világ, a járvány pedig annyira elszabadult, hogy most már csak és kizárólag a vakcina lehet a megoldás.

Az Amerikai Egyesült Államok kedden jelentette be, hogy 60 millió dózis AstraZeneca-vackinát megoszt más országokkal, amint az általuk lekötött mennyiség elérhetővé válik. A részleteket egyelőre még nem dolgozták ki, de sajtóértesülések szerint ennek a 35 százalékát India kapja majd. Ez egy egymilliárdos országnál ugyan nem hozhat átütő eredményt, de a semminél mindenképpen több.

Joe Biden kormánya azt is közölte, hogy feloldják a Covishield (az AstraZeneca licensze alapján Indiában gyártott) vakcinákhoz szükséges különleges nyersanyagok exporttilalmát, ezzel is elősegítve a gyártás felgyorsítását.

A Szérum Intézet és a Bharat Biotech emellett 400 illetve 210 millió dolláros támogatást kap az indiai kormánytól, hogy felpörgessék a folyamatot.

Kína úgy próbál segíteni, hogy átvállalja a vakcinák biztosítását India bizonyos partnerországainak. Afganisztán, Banglades, Nepál, Pakisztán és Srí Lanka is jelentős mennyiségű oltóanyagot kötött le korábban az indiai gyártóknál, de jelenleg nem tudják tartani ezeket a kétoldalú megállapodásokat. Mivel a felsorolt országok egy részében már meg is jelent az új mutáns, és gócpontok is kialakultak, minél előbb szeretnék felgyorsítani az oltási kampányt az érintett kormányok.

Visszaüthet a vakcinák felhalmozása

Az indiai járványhelyzet alakulása fontos lecke az egész világnak. Azzal ugyanis, hogy a fejlett országok többször annyi vakcinát rendeltek meg, mint amekkora a teljes lakosság, a szegényebb államoktól elvették a lehetőséget, és sok helyen még semmilyen oltás általi védettségről nem beszélhetünk.

A hatalmas mennyiségű lekötésekre azért volt szükség tavaly az év második felében, mert senki nem tudta, melyik vakcina mikor áll majd rendelkezésre. Csakhogy így szabadon tombolhat egy új mutáns a védetlen országokban, például Indiában.

Jelenleg semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy az indiai mutáns ellenállóbb lenne a vakcinákkal szemben, de ez szakértők szerint bármikor megváltozhat. Minél több ember szervezetébe jut el ugyanis az új variáns, annál nagyobb eséllyel tud tovább mutálódni, és ezáltal elérni azt az állapotot, amikor az oltóanyag már nem tudja hatékonyan legyűrni.

Ugur Sahin, a BioNTech alapító-vezérigazgatója szerdán arról beszélt, magabiztos azzal kapcsolatban, hogy a Pfizerrel közösen kifejlesztett vakcina az indiai változat ellen is hatékony. Mint mondta,

egyelőre zajlanak a kísérletek, de a korábban már tanulmányozott mutációk ellen is hat a vakcinánk. Ezért biztos vagyok benne, hogy az indiai variáns ellen is védeni fog.

Hozzátette, rengeteget tanultak a mutációkról a vakcina kifejlesztésekor is, hiszen a ráktudományból érkeztek, a tumorok pedig folyamatosan változnak.

Tapasztaltuk már ezeket a menekülési mechanizmusokat

– fogalmazott.

Sahin állítása szerint eddig több mint 30 variánst vizsgáltak meg, mindegyik ellen jó az oltóanyag, amit ezért bástyának is nevez.

Ha meg kell erősíteni azt a bástyát, akkor meg fogjuk tenni. Nem tartok ettől.

A kutató ezzel arra utalt, hogy ha még az indiai variáns ellenállóvá is válna a vakcinával szemben, néhány hónap alatt képesek lennének úgy módosítani az oltóanyagot, hogy már ez ellen is védettséget adna. Más kérdés, hogy ez az időszak milyen újabb gazdasági és társadalmi károkkal járna.

A gazdag országok tehát mostanra megérthették, hogy amíg nincs globális védelem, addig senki nem érezheti magát teljesen biztonságban. Ezzel együtt, amikor már milliószámra állnak a raktárakban a fel nem használt vakcinák, azt jó eséllyel értékesíteni fogják a kormányok, és így be lehet majd hozni ezt a lemaradást.

Visszatérve Indiához, ott viszont most kell felpörgetni az oltási kampányt. A washingtoni egyetem – egyébként nem mindig pontos – modellje szerint augusztus 1-jéig 572 ezer áldozatot követelhet a koronavírus az országban. Szerintük az új fertőzöttek száma már elérhette a csúcsot, de az áldozatoké még nem, hiszen utóbbi általában két héttel követi az előbbit.