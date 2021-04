Később szállít csak vakcinát Európába a Johnson & Johnson

Kedden megérkezett Magyarországra az első, összesen 28 800 embernek elegendő vakcinát tartalmazó szállítmány a Janssen oltóanyagából. A továbbiakra azonban alighanem a reméltnél többet kell majd várni, ugyanis miután az amerikai egészségügyi hatóságok a vakcina használatának felfüggesztéséről döntöttek vérrögképződéses esetek miatt, a gyártó Johnson & Johnson kedden azt közölte: elhalasztják az Európai Unióba szánt vakcinák kiszállítását.

Közleményük szerint fő prioritásuk a termékeiket használók biztonsága, így az amerikai mellett az európai hatóságokkal is együttműködnek a ritka vérrögképződéses esetek kivizsgálása érdekében. A gyártó közleménye szerint az amerikai hatóságok hat esetet vizsgálnak, miközben az Egyesült Államokban már 6,8 millió dózist adtak be a vakcinából, amelyet azért is nagy várakozás előz meg, mert egyetlen adag elegendő belőle a védettség kialakulásához.