Afrikában százezernél többen haltak már bele a vírusba

Meghaladta a százezret a koronavírus azonosított halálos áldozatainak száma Afrikában, ahol jelenleg a járvány második hulláma tart, a halottak tényleges száma azonban ennél jóval magasabb lehet az 1,2 milliárdos lakosságú kontinensen.

Az AFP francia hírügynökség számítása szerint a kontinens 54 országában 3 793 660 igazolt fertőzött közül mintegy százezren haltak meg a Covid-19-betegségben. A járvány által viszonylag megkímélt kontinens az utolsó, amely elérte ezt a küszöböt, amelyet Európában már áprilisban meghaladtak.

Az adatok azonban az egyes államok egészségügyi hatóságai által naponta közölt statisztikán alapulnak, s nem tükrözik a valós helyzetet. Gyengék a szűrési kapacitások, pénzhiány van és az afrikai lakosság jelentős részét nem tesztelik.

A legsúlyosabban a Dél-afrikai Köztársaság érintett, ahol rövid idő alatt széles körű szűrési kampányt indítottak be, itt most a fertőzöttek száma másfél millió, a haláleseteké pedig csaknem 48,5 ezer.

Zimbabwében, ahol katasztrófális a gazdaság és az egészségügy helyzete, tömve vannak a kórházak, de a hivatalos adatok továbbra is igen alacsonyak.

A statisztikák még így is jóval kedvezőbbek, mint Európában, ahol eddig 818 912 ember halt meg. Latin-Amerikában és a karibi térségben 649 006, az Egyesült Államokban és Kanadában 512 295 a halálesetek száma.

A Dél-afrikai Köztársaságban – ahol az utóbbi időben jelentett szinte összes fertőzést a vírus jóval fertőzőbbnek tartott mutánsának tulajdonítják – tartják nyilván az afrikai halálesetek és az igazolt fertőzöttek közel felét. Ezt követi Egyiptom, ahol a halálesetek száma 10 150, a fertőzötteké 145 677, illetve Marokkó, ahol 825 a halálesetek, 480 056 pedig a fertőzöttek száma.

Világszerte a koronavírus több mint 109 millió embert fertőzött meg, és 2,4 millióan haltak meg, amióta 2019 decemberében a közép-kínai Vuhanban megjelent.

