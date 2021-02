Videón, ahogyan a leszakadt gleccser áttöri az indiai gátat

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, gleccserszakadás miatt vészhelyzet alakult ki vasárnap az észak-indiai Uttarakhand államban, sok lakost kitelepítenek otthonából az árvízveszély miatt, 100-150 ember eltűnt. A gleccserről leszakadó jég megrongálta a Risi Ganga folyón működő vízerőművet, a folyó vízszintje folyamatosan emelkedik.

A közösségi médiába több videót is feltöltöttek a tragédiáról. Ezen az a pillanat is látszik, amikor áttörik a gát:

Dam of #RishiGanga Hydroelectric Project on the Alaknanda River in Tapovan area of ​​Chamoli district of #Uttarakhand broke an hour ago as glacier collapses due to global warming.

And yet we want want to build dams in eco sensitive areas:((@GretaThunberg @parents4future pic.twitter.com/JcUuXdeMlm

— Fridays For Future India (@fridays_india) February 7, 2021