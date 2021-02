Kicsit javult a helyzet Portugáliában

De nehéz hetek várnak még az országra.

Portugáliában, ahol tombol a koronavírus-járvány harmadik hulláma, a csökkenés jelei mutatkoztak csütörtökön az új esetek számában. „Az új Covid-19-esetek száma csökkenni kezdett Portugáliában, hét- és tizennégy napos összehasonlításban egyaránt” – mondta Marta Temido egészségügy-miniszter.

Ugyanakkor nehéz hetek várnak még ránk,

jegyezte meg az MTI beszámolója szerint a miniszter Brüsszelből, ahol egy európai parlamenti bizottsági meghallgatáson vesz részt.

A 10,3 milliós lélekszámú Portugáliában, ahol az elmúlt hetekben a heti új fertőzöttek és új halálesetek száma a legmagasabb volt a világon lakosságarányosan, több kórházat elárasztottak a Covid-19-betegségben szenvedők. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint szerdán a kórházak intenzív osztályai kihasználtságának országos átlaga 90,3 százalékos volt.

A közegészségügyi hivatal csütörtöki adatai szerint Portugáliában az elmúlt 24 órában 225-en haltak meg a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-betegségben, ami kevesebb, mint az elmúlt két hétben. A napi közel 8000 új fertőzött szintén csökkenési tendenciát jelez a januári 28-i közel 16,5 ezres rekordhoz viszonyítva.

A kórházban ápoltak száma szintén csökkent szerdán és csütörtökön, 6496 beteget ápoltak kórházban, közülük 863-at intenzív osztályon. A járvány márciusi kezdete óta 748 858 embert fertőzött meg a koronavírus, és 13 482-en haltak bele a betegségbe.

Más európai uniós tagállamokhoz hasonlóan Portugáliában is lassabb az oltási kampány, mint Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban, és heves bírálatot váltott ki, hogy egyeseket előbb oltottak, mint ahogy a program szerint rájuk került volna a sor.

„Mindenkit be fogunk oltani, de nem tudja mindenki egy nap alatt megkapni az oltást” – mondta Graca Freites tiszti főorvos újságíróknak.

Az embernek bízniuk kell a rendszerben. A rendszer mindenkit behív az oltásra.

Több polgármestert, egy orvos férjét, sőt egy pap anyját is beoltották abban az időszakban, amikor az első vonalban dolgozó egészségügyiek, az idősotthonok lakói és a 80 év felettiek oltása volt soron. A liberális-konzervatív ellenzéki Szociáldemokrata Párt szerint a felelősök ellen bűnvádi eljárást kellene indítani. Francisco Ramos, a portugáliai oltási kampány vezetője szerdán lemondott, miután beismerte, hogy szabálytalanságok történtek a dolgozók oltásra történő besorolásában a Vöröskereszt Kórházban, amelynek ő a vezetője. Eddig mintegy 365 ezer embert oltottak be, közülük közel 85 ezren a második adagot is megkapták.