Szétszéledtek a világban a román nehézfiúk, és csak röhögnek a markukba

Összesen 109, jogerősen elítélt vagy körözött román állampolgár ellen adtak ki elfogatóparancsot. Ha le is tartóztatnak közülük valakit valahol, a kiadatásuk végeláthatatlan procedúrának tűnik.

Nem rejtem el kiábrándultságomat a hasonló lépésekkel szemben, a bírósági ítéletekkel kapcsolatban. Talán meghallja az olasz igazságügyi miniszter is.

Így kesergett keddi sajtótájékoztatóján Cătălin Predoiu román igazságügyi miniszter, mert egyelőre a nemzetközi elfogatóparancsok ellenére is képtelenek Olaszországból hazahozni három, ott bujkáló hírhedt szökevényt, akiknek már rég börtönben kellene ülniük. De ez csak a jéghegy csúcsa.

Közös ágy Costa Ricában

Az Olaszországban bujkáló három elítélt közül a legkuszább előélettel Alina Bica, a román Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Osztály (DIICOT) egykori főügyésze dicsekedhet. A most 46 esztendős Bica ellen először 2014-ben indult bűnvádi eljárás, amikor még az igazságügyi tárca államtitkára és a kárpótlási bizottság tagja volt. A vád szerint 62 millió eurós kárpótlást intézett egy Gheorghe Stelian nevű üzletembernek, de négy évi pereskedést követően felmentették. Ügyvédi ügyeskedésekkel még két felmentést vághatott zsebre, de abba már belebukott, hogy megpróbálta tisztára mosni a Románián kívül Afrikában és Kubában is gazdasági érdekeltségekkel rendelkező Ovidiu Tendert, akit több tízmillió eurós csalás miatt állítottak bíróság elé, majd ítéltek el jogerősen. Bica nyakába hatalommal való visszaélés miatt négy év letöltendő börtönbüntetést varrtak, de nem várta meg ennek és a többi perének az eredményét, hanem 2018-ban Costa Ricába menekült.

Pont oda, ahova egy másik elítélt, a korábbi turisztikai miniszter Elena Udrea is futott az igazságszolgáltatás elől. Persze, véletlenek nincsenek, úgy tudni, Bica és Udrea korábbi férje, Dorin Cocoş annak idején szorosan együttműködött az illegális kárpótlási manőverekben.

A rossznyelvek szerint Traian Băsescu egykori államfővel (2004–2014) több mint pártbarátsági kapcsolatot ápoló Udreát egy kusza ügyben hat év börtönre ítélték közpénzek lenyúlásáért, de vádlott egyéb, még ítéletre váró perekben is. A lényeg, hogy Udrea Costa Ricából több fotót is feltett a közösségi oldalára, jelezve, köszöni szépen, remekül van, sőt bevallotta, hogy hosszú hónapokig osztotta meg ágyát Bicával.

A Rise Project nyomozása szerint Costa Rica több romániai bűnöző és elítélt mentsvára, állítólag egy titokzatos mentor áll a háttérben. Kiderítették, hogy 2018 elején Alina Bica férje, a DIICOT által csalással vádolt és beperelt Octavian Bica, a jogerősen 2013-ban csalásért, illegális bányászati tevékenységért két évre elítélt Silviu Pop és még egy személy ASP Centroamerica Sociedad Anonima néven céget alapítottak Costa Ricában. A vállalkozás fő tevékenysége kereskedelem, mezőgazdaság, állattenyésztés.

Vélhetően valamilyen hatósági egyezség nyomán Udrea tavaly hazautazott Romániába, és várja a többi perének a kimenetelét. Bica idén júliusban Costa Ricából Olaszországba repült, ahol a nemzetközi elfogatóparancs alapján letartóztatták, de azóta sem született bírósági ítélet a kiadatásáról.

Falak Olaszországban

Predescu másik olaszországi fájdalma Dragoş Săvulescu, akit 2018-ban öt év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítéltek constanţai tengerparti szakaszok illegális átjátszásáért magánszemélyeknek. Ugyanebben az ügyben ítélték el Radu Mazăre constanţai polgármestert is – neve annak idején körbeszaladt a nemzetközi sajtóban, miután egy divatbemutatón náci egyenruhában parádézott a színpadon –, de ő már 2017-ben korrupciós botrányai elől Madagaszkárra menekült, ahol politikai menedékjogot kért. Tavaly kiadták, és most Romániában tölti börtönbüntetését.

Săvulescu a közelebbi Olaszországot választotta, és mint akinek remek az előérzete, jelentkezett a nápolyi rendőrségen, ahol előzetes letartóztatásba helyezték. A Nápolyi Fellebbviteli Bíróság azonban visszautasította a kiadatási kérelmet, az elítéltet szabadlábra helyezték, aki azóta is élvezi ennek minden előnyét.

A szintén Olaszországba szökő Mario Iorgulescut a román hatóságok két éve igyekszenek kiadatni, sikertelenül. A férfi 2019. szeptember 8-án szándékosan, ittasan és kokain hatása alatt halálos balesetet okozott. Az ügyészek szerint féltékenységből ütközött frontálisan az áldozattal, aki a helyszínen meghalt. Az elkövetőt a balesetet követően a bukaresti Elias kórházba szállították, a rendőrség szeptember 18-án jelent meg, hogy kihallgassa, de az orvosok az állapotára hivatkozva ezt nem engedélyezték. Apja, Gino Iorgulescu, aki a Román Profi Labdarúgó Liga elnöke, elintézte, hogy szeptember 23-án Olaszországba szállítsák. Itt október 9-én egy pszichiátriai intézetben rejtették el, majd december 31-én egy másikba került, azóta is ott kezelik.

Predescu bevallotta, semmilyen információval nem rendelkezik olasz kollégáitól, hogy merre tart az ügy.

Aki Hunter Biden tanácsaira hallgatott

A román hatóságoknak történő kiadatás elől menekülők talán legdörzsöltebb figurája a 2017 augusztusában telekspekuláció miatt hét év börtönre ítélt Gabriel Popoviciu. A bukaresti telekmogulnak tartott üzletember – Ion Dincă, a Ceauşescu-rezsim utolsó miniszterelnök-helyettesének (1980–1989) veje – 2000–2004 közötti ügyletekkel, szerződésekkel 224 hektárnyi telket sajtolt ki a Bukaresti Agronómiai és Állatorvosi Egyetemtől, amelyen aztán Băneasa Rezidenţial néven, körülbelül kétmilliárd eurós befektetéssel az ország legjelentősebb ingatlanberuházását valósította meg.

Popoviciu 1989 után egy ideig az Egyesült Államokban élt, majd hazatérve behozta az országba a KFC-t, a Pizza Hut-ot, övé az IKEA-franchise, állami vállalatokat vásárolt fel aprópénzért.

2015-ben Hunter Biden, az Egyesült Államok frissen megválasztott elnökének ügyvéd fia segítette tanácsokkal, miként bújjon ki a korrupciós vádak alól. Sőt, bevonta a csapatba Louis J. Freeh-t, az FBI korábbi vezérét is. Az ügyet 2019-ben a New York Times is megszellőztette, mondván, miközben az USA más államokat a korrupció elleni harcra ösztökél, támogatja a vádlottakat. Popoviciut a Băneasa-ügyletért 2017-ben jogerősen hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, amiért 300 millió eurós kárt okozott az államnak. Megjegyzendő, hogy az USA új bukaresti nagykövetsége pont az ominózus telken épült fel.

Az ügyletek jelentős része 80 éves édesanyja nevén futott, az ítélet elől Popoviciu Nagy-Britanniába menekült. A román hatóságok által kiadott elfogatóparancsra Londonban letartóztatták, majd 200 ezer font óvadék fejében szabadlábra helyzeték. A brit hatóságok 2019. július 12-én határoztak a kiadatásáról, de Popoviciu fellebbezett, és várhatóan csak 2021 tavaszán kerül sor az első meghallgatásra.

Mérlegvonás a titkosszolgálattal, majd irány Belgrád

Jogerős bírósági ítélet nem született a 45 esztendős Sebastian Ghiţă ellen, mégis 2016-ban Belgrádba szökött, miközben a nyomozások lezárásáig megtiltották neki az ország elhagyását. Talány, kinek az utasítására hunytak szemet a határnál.

Az egykori élvonalbeli kosárlabdázó, 2012–2016 között szocdemes (PSD) parlamenti képviselő Romániában utoljára nyilvánosan 2016. december 19-én mutatkozott, amikor részt vett a legjelentősebb romániai titkosszolgálat, a SRI és a titkosszolgálatokat felügyelő parlamenti bizottság – amelynek tagja volt – évzáróján. Napokkal később az általa birtokolt RomaniaTV elkezdett sorozatban közölni „leleplező anyagokat” Laura Codruţa Kövesiről, a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) főügyészéről és Florian Coldea SRI-tábornokról. Ez utóbbi bele is bukott a kitálalásba.

A kiadott elfogatóparancsra 2017. április 14-én Coldeát letartóztatták Belgrádban, de 200 ezer eurós óvadék fejében a rácsokat másfél hónap múlva házi őrizetre cserélhette.

Az ellene folyó vizsgálat szerteágazó, kőolajügyletektől kezdve informatikai cégeinek megszámolhatatlan állami, önkormányzati, titkosszolgálati szerződésekéig, de korrupció is színesíti a palettát. Gazdasági birodalmának zászlóshajói az informatikai Asesoft és Teamnet cégek voltak, de ő alapította a Magyarországon is tevékenykedő Emag online üzletet, amelyet aztán 100 millió euróért adott el. A két, időközben birodalommá fejlődött IT céget 2011-ben átruházta: az Asesoftot rokonaira, a Teamnetet barátaira.

A román igazságügyi miniszter azt is elmondta, hogy összesen 109 kiadatási parancs vár megoldásra szerte a világban.

