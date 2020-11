Donald Trump kirúgta a védelmi miniszterét

Donald Trump kirúgta Mark Esper védelmi minisztert – ezt az amerikai elnök magyar idő szerint hétfő este jelentette be a Twitteren. Esper feladatait, aki 2019 júliusa óta volt ezen a poszton, a Trump-kormányból hátralévő 70 napra Christopher C. Miller veszi át.

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020