Rettegve várják az elnökválasztás napját a demokraták

A demokraták egyelőre nem merik elhinni, hogy megtörténik, amit a közvélemény-kutatások mutatnak, és elnökjelöltjük, Joe Biden legyőzi az újraválasztására készülő amerikai elnököt, Donald Trumpot a jövő keddi elnökválasztáson. Sőt, a jelek szerint nemcsak nyer, hanem elsöprő győzelmet arat.

Minden alkalommal, amikor túlságosan elkezdek örülni, felpofozom magam, és tűz fölé rakom a kezem

– jellemezte a Politico című lapnak lelkiállapotát Missouri állam demokrata képviselője, Emanuel Cleaver.

Hasonlóan érez szinte minden demokrata. Még mindig nem ocsúdtak fel a 2016-os elnökválasztásból, amikor biztosra vették Hillary Clinton győzelmét, hogy aztán mégis Trump nyerjen. Hiába mutatják a közvélemény-kutatási adatok, hogy Biden magabiztosan győz, a trauma annyira élénk emlékként él a demokratákban, hogy még csak beszélni is félnek erről a lehetőségről.

Biden nagyon vezet a felmérésekben

Az országos felmérések szerint Biden 7-10 pontos előnnyel vezet Trump előtt október eleje óta, és a legtöbb közvélemény-kutatásban 50 százalék felett van azoknak az aránya, akik a demokrata elnökjelöltet választják.

Ez azonban még korántsem jelenti, hogy biztos lenne a győzelme: Hillary Clinton országosan majdnem hárommillióval több szavazatot kapott 2016-ban, mint Trump, az elnökválasztási rendszer sajátosságai miatt azonban néhány államban aratott szűk győzelmével mégis a republikánus jelölté lett a siker.

Csakhogy most Biden ezekben, az elnökválasztás szempontjából kulcsfontosságú államokban is jól áll Trumppal szemben, sőt olyan megbízhatóan republikánus államokban is szorongatja az elnököt, ahol senki sem gondolta volna, hogy szoros lehet a verseny, például Texasban és Georgiában.

A demokraták azonban igyekeznek minden választót meggyőzni arról, hogy a verseny nem lefutott, arra ösztönözve az embereket, hogy mindenképpen menjenek el szavazni. Ahogy Biden kampánymenedzsere, Jen O’Malley Dillon írta egy, a támogatóknak küldött levelében:

A fájdalmas igazság az, hogy Donald Trump még mindig megnyerheti ezt a versenyt.

Dillon kijelentette: a két jelölt sokkal közelebb van egymáshoz, mint ahogy azt egyesek a tévékben és a közösségi oldalakon állítják, ezért a demokraták nem engedhetik meg maguknak, hogy elbizakodottá váljanak, és alábecsüljék Trumpot.

Bár már a republikánus politikusok között is akadnak, akik elkezdtek felkészülni egy nagy arányú Biden-győzelemre, a Trump-kampány magabiztosnak mutatja magát. Szerintük a közvélemény-kutatási adatok 2016-hoz hasonlóan tévesek, és alulmérik Trump támogatottságát. Felhívják a figyelmet, hogy az utóbbi hónapokban a versenyt eldöntő államokban sokkal többel nőtt a regisztrált republikánus választók száma, mint a demokratáké, és ezzel a lelkes tömeggel a hátuk mögött újra győzni fognak.

Trump tüzeli a bázisát

Az amerikai elnök kampánya közben erőteljes hajrába kezdett. Trump naponta több nagy, olykor több tízezer embert vonzó kampányrendezvényt tart a csatatér államokra koncentrálva. Abban bízik, hogy feltüzelt bázisa nagy tömegben fog az urnák elé járulni. Hétfőn például három rendezvényt is tartott az elnökválasztás szempontjából egyik legfontosabb államban, Pennsylvaniában, és a kampánya közlése szerint a héten naponta öt-hat helyre el fog látogatni.

Tim Murtaugh, a Trump-kampány szóvivője kijelentette, a kampányrendezvényeken nagy számban jelennek meg olyan emberek, akik négy éve nem vettek részt az elnökválasztáson, vagy másik jelöltre szavaztak, és ez is azt jelzi, hogy Trump több szavazóra számíthat, mint az előző voksoláson. Rendezvényei ráadásul megbízhatóan nagy figyelmet kapnak a helyi sajtóban, ami szerinte ér annyit, mint több tízmillió dollárt elkölteni televíziós kampányhirdetésekre.

A demokraták ugyanakkor abban bíznak, hogy a koronavírus-járvány közepén tartott hatalmas kampányrendezvények visszaütnek Trumpra, egyúttal rávilágítanak arra, hogy az elnök mennyire nem vette komolyan az országot sújtó járványt, és milyen rosszul kezelte azt. Ezzel pedig Biden malmára hajtja a vizet, aki kampánya egyik legfontosabb témájává épp a járványt tette, azt állítva, hogy az ő irányítása alatt az Egyesült Államok sokkal jobban kezelte volna a koronavírus-járványt.

Biden csendben halad előre

Miközben az elnök az országot járja, a demokrata jelölt ellenkező utat választott, és jelentős pénzbeli előnyét kihasználva inkább televíziós hirdetésekkel árasztotta el a kulcsfontosságú államokat, miközben a személyes kampányrendezvények számát a minimálisra szorította. Vasárnap például egyáltalán nem vett részt semmilyen kampányeseményen, és hétfőn is csak kisebb rendezvényeket tartott.

A demokraták szerint Trump nagy kampányeseményei csak ártanak az elnöknek a fontos államokban, ahol a választók nagy arányban aggódnak a járvány terjedése miatt, és értetlenkedve fogadják, hogy az elnök miért kockáztatja a vírus terjedését. Ezt közvélemény-kutatási adatokkal támasztják alá, amelyek szerint az ingaállamokban 55 százalék körül van azoknak az aránya, akik a Trump-rendezvények miatt kedvezőtlenebb színben látják az elnököt.

Közben Biden hétfőn bejelentette, hogy olyan államokba is el fog látogatni az utolsó héten, mint Iowa és Georgia, ahol 2016-ban Trump magabiztos győzelmet aratott Clinton felett, de most szoros versenyben van demokrata elnökjelölttel. Ez azt jelzi, hogy kampánya a belső közvélemény-kutatásaik alapján úgy látja, még ezeken a helyeken is van esélye, erősítve a feltételezést, hogy elsöprő győzelmet arathat.

Trump leginkább már csak abban bízhat, hogy valami nagy, az egész kampányt felborító esemény történik, ami bebiztosíthatja a győzelmét. Ahogy Brad Coker közvélemény-kutató a Politicónak elmondta:

A legnagyobb veszélyt Joe Bidenre a Covid jelenti. Elkaphatja.

Ez ugyanis – az egészségügyi következményektől függetlenül – az utolsó napokban is tönkreteheti az egész kampányát, amit arra épített fel, hogy ő sokkal felelősségteljesebben kezelte volna a járványt, mint az elnök.

