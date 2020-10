Joe Biden a Twitteren horrorstílusban „szuperterjesztőzi” a koronavírusból felgyógyult Donald Trumpot

A demokraták elnökjelöltje, Joe Biden a Twitterre feltöltött egy videót, amelyben szuperterjesztőnek nevezi Donald Trump amerikai elnököt, a republikánusok elnökjelöltjét. Biden videójában az elnök egyik beszédéből vannak kivágva részletek, amelyekben Trump arról beszél, hogy a republikánus nagygyűléseken mindenkit meg fog csókolni, a férfiakat és a gyönyörű nőket is.

A klasszik horrorstílusban megvágott videó azzal zárul, hogy mindenki hordjon maszkot és tartsa a távolságot, különösen az elnöktől.

Biden videója arra utal, hogy Trump hetekkel ezelőtt megfertőződött a vírussal, kórházban ápolták, de idő előtt elhagyta az egészségügyi intézményt és nagy valószínűséggel a maszkot is kevesebb ideig viselte, mint ameddig kellett volna.

There’s only one way to end this horror: Vote.https://t.co/eoxT07uII9 pic.twitter.com/3RTLmdyzMa

— Joe Biden (@JoeBiden) October 14, 2020