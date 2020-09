Tömegjelenetek alakultak ki a londoni utcákon és a metrókban a kocsmák este 10-es bezárása után

A fertőzésszám emelkedése miatt a magyarországi rendelkezéshez hasonlóan a brit kormány is korlátozza a vendéglátóhelyek nyitvatartását, ám ott már 22 órakor le kell húzni a rolót.

Múlt héten, a rendelkezés életbe lépése előtti utolsó hétvégén számos szórakozóhelyen átlag feletti volt a forgalom és a mulatság hőfoka, a beszámolók alapján sokan gondolták úgy, hogy a korlátozás előtt utoljára még jól kibulizza magát.

Járványügyi szempontból azonban nem alakult sokkal jobban a törvény hatályba lépése utáni első péntek este sem, sőt a jelek szerint egyelőre inkább fordítva sült el a dolog. A korai záróra után ugyanis London belvárosában tömegek tódultak egy időben az utcára, és sokan ott folytatták a bulizást, a BBC riportere szerint az Oxford Circuson valóságos rögtönzött utcabál alakult ki. De a hazaindulók sem gátolták éppen a vírus terjedését, mivel a metrókban is nagy volt a zsúfoltság, többek szerint jóval nagyobb, mint a korlátozás előtt, emiatt aztán sokan kritizálják a kormány intézkedését.

Day two of a 10pm curfew: Oxford Circus has turned into an impromptu party pic.twitter.com/YTCVdf3GAl

— Charlie Haynes (@charliehtweets) September 25, 2020