Nem sikerült egyhangú uniós döntést hozni a fehérorosz vezetők elleni szankciókról

A demenciával élő betegek számára különlegesen megterhelő a járvány időszaka. Ha nem is kapják el a fertőzést, olyan állapotromlás állhat be náluk, ami miatt az összes hozzátartozójukat is elfelejthetik. Megoldás lenne, de ahhoz megfelelő mennyiségű képzett ápolóra volna szükség.